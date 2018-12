Trump schreibt, Mattis gehe in den Ruhestand, der Betroffene teilt aber etwas anderes mit. Mattis war mit der Entscheidung von Trump nicht einverstanden, alle US-Soldaten aus Syrien abzuziehen.

US-Verteidigungsminister James Mattis ist nach Differenzen mit US-Präsident Donald Trump über einen Truppenrückzug aus Syrien zurückgetreten. Trump habe Anspruch auf einen Verteidigungsminister, "dessen Meinungen besser mit (denen von Trump) im Einklang stehen", erklärte Mattis am Donnerstag. Zuvor hatte Trump bei Twitter geschrieben, der Pentagonchef werde Ende Februar in den Ruhestand gehen. In Kürze werde ein neuer Verteidigungsminister ernannt.

Trump hatte am Mittwoch Verbündete der USA und Mitglieder des Kongresses überrascht, als er den Abzug von allen US-Soldaten aus Syrien ankündigte. Trumps Entscheidung war mit Kritik verbunden, sie lasse kurdische Verbündete der USA im Stich. Diese könnten einer türkischen Offensive ausgesetzt sein, wenn die US-Soldaten weggehen. Das Pentagon war entschieden gegen die Maßnahme. In seinem Rücktrittsschreiben betonte Mattis die Notwendigkeit, für US-Verbündete einzutreten. Das war eine indirekte Kritik an der Syrien-Entscheidung von Trump. Er erwähnte seine Differenzen mit Trump wegen Syrien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...