Das Bezirksgericht in Tokio hat eine weitere Haftverlängerung für Renault-Chef Carlos Ghosn abgelehnt. Der ehemalige Nissan-Verwaltungsratschef könnte damit noch am Donnerstag entlassen werden.

Der in Japan wegen angeblicher Verstöße gegen Börsenauflagen inhaftierte Ex-Verwaltungsratschef von Nissan, Carlos Ghosn, könnte in Kürze aus der Untersuchungshaft freikommen. Das Bezirksgericht in Tokio lehnte einen Antrag der Staatsanwaltschaft auf eine weitere Haftverlängerung ab, sagte eine Gerichtssprecherin am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Tokio. ...

