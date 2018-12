"Zwei Ökonomen warnen vor Pleite der Schweiz!" Matthias Weik und Marc Friedrich kritisieren die Entscheidung der Schweizer Nationalbank, den Franken als Devise zu steuern und die gewaltigen Devisenreserven falsch investiert zu haben. Nämlich über 20 % in Aktien im Volumen von 830 Mrd. Franken. Darin stecken Investments in Apple und Facebook und weitere insgesamt 6.000 Aktien aller Art weltweit. Damit, so die klugen Ökonomen, hält die SNB mehr Anteile an Facebook als der Gründer Mark Zuckerberg selbst... Wer die Story lesen will, findet sie auf der Schweizer Infoplattform www.infosperber.ch.



Die Aktie sackte gleich mal um 15 % ab und darin liegt der letzte Tipp des Jahres: Augen zu und Kauf."



