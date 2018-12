Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-12-21 / 08:00 *Instone und Bayerische Versorgungskammer setzen erfolgreiche Zusammenarbeit bei Wohnprojekt in Stuttgart fort* *- *_Instone verkauft vor Baustart Projektteil mit 250 Wohnungen an Bayerische Versorgungskammer_ _- Projekt "Stuttgart City Prag - Wohnen im Theaterviertel" in zentraler Stadtlage mit perfekter Infrastruktur_ _- Baugenehmigung liegt vor_ _- Baustart im Frühjahr 2019 und Fertigstellung 2022 geplant_ *Essen / Stuttgart, den 21. Dezember 2018*: Instone Real Estate, einer der führenden Wohnentwickler Deutschlands, und die Bayerische Versorgungskammer (BVK), die größte öffentlich-rechtliche Versorgungsgruppe in Deutschland, bündeln ihre Wohnbaukompetenz bei einer Quartiersentwicklung in Stuttgart. Instone errichtet in zentraler, innenstadtnaher Lage das Projekt "Stuttgart City Prag - Wohnen im Theaterviertel". Noch vor Baustart wurden nun die 250 Wohneinheiten mit einer Wohnfläche von rund 18.000 Quadratmetern, davon 24 sozialpreisgebundene Mietwohnungen, von der BVK für ihre Versorgungswerke erworben. Die Transaktion erfolgt mittels Asset Deal. Über den Kaufpreis wurde zwischen den Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart. Christoph Geirhos, Leiter Immobilieninvestment D-A-CH der Bayerischen Versorgungskammer: "Unser Wohnportfolio erfährt mit den 250 Einheiten am Stuttgarter Pragsattel eine perfekte Ergänzung. Die starke Wohnungsnachfrage in Stuttgart, die attraktive Lage, das gut durchdachte Konzept und die vertrauensvolle, sowie bewährte Zusammenarbeit mit Instone haben uns davon überzeugt, frühzeitig in dieses Projekt zu investieren." Instone und die BVK sind bereits bei einer großen Quartiersentwicklung in Bonn miteinander verbunden. Auf dem Bonner "west.side"-Areal entwickelt Instone rund 550 Wohnungen, von denen die BVK 275 erworben hat. Andreas Gräf, CDO der Instone Real Estate, kommentiert die erneute Zusammenarbeit der beiden etablierten Partner in Stuttgart: "Das Vertrauen, dass uns die Bayerische Versorgungskammer mit dem Erwerb der 250 Einheiten noch vor Baustart als Wohnentwickler entgegenbringt, sehen wir als wichtige Bestätigung für unsere Strategie und für unser Gesamtkonzept am Stuttgarter Pragsattel. Von dieser qualitätsvollen Partnerschaft werden vor allem die zukünftigen Bewohner des Quartiers profitieren." Das Instone-Projekt "Stuttgart City Prag" beinhaltet auf einer Grundstücksfläche von rund 8.700 Quadratmetern neben dem Wohnteil noch ein Büroobjekt und eine Kita sowie 262 Tiefgaragenstellplätze. Die Baugenehmigung für das Projekt liegt Instone vor, der Wohnentwickler plant den Baustart im Frühjahr 2019 und hat für die Fertigstellung planmäßig das Jahr 2022 vorgesehen. Stuttgart zählt im Bereich Wohnen zu den nachgefragtesten und zugleich angespanntesten Städten in Deutschland. Laut Engel & Völkers Analyse steht Stuttgart auf Platz 1 im Städteranking für Preisanstiege im Wohneigentum der vergangenen fünf Jahre, noch vor Berlin. Seit 2012 ist die Bevölkerung Stuttgarts um 6,6 Prozent gewachsen. Dieses Wachstumsniveau soll laut verschiedenen Prognosen anhalten bei gleichzeitig extrem niedrigen Wohnungsleerstand und einer Bautätigkeit, die die Nachfrage nach Wohnraum nicht bedienen kann. *Über Instone Real Estate (IRE)* Instone Real Estate ist einer der deutschlandweit führenden Wohnentwickler und im Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Das Unternehmen entwickelt attraktive Wohn- und Mehrfamilienhäuser sowie öffentlich geförderten Wohnungsbau, konzipiert moderne Stadtquartiere und saniert denkmalgeschützte Objekte. Die Vermarktung erfolgt maßgeblich an Eigennutzer, private Kapitalanleger und institutionelle Investoren. In 27 Jahren konnten so über eine Million Quadratmeter realisiert werden. Bundesweit sind über 320 Mitarbeiter an acht Standorten tätig. Zum 30. September 2018 umfasste das Projektportfolio von Instone Real Estate 45 Entwicklungsprojekte mit einem erwarteten Gesamtverkaufsvolumen von etwa EUR 3,6 Milliarden und mehr als 8.900 Einheiten. *Zur Bayerischen Versorgungskammer:* Als größte öffentlich-rechtliche Versorgungsgruppe Deutschlands ist die Bayerische Versorgungskammer ein Dienstleistungs- und Kompetenzzentrum für berufsständische und kommunale Altersversorgung. Sie führt die Geschäfte von zwölf rechtlich selbständigen berufsständischen und kommunalen Altersversorgungseinrichtungen mit insgesamt über 2,2 Mio. Versicherten und Versorgungsempfängern, ca. 4,6 Mrd. EUR jährlichen Beitrags- und Umlageeinnahmen und ca. 3,3 Mrd. EUR jährlichen Rentenzahlungen. Sie managt für alle Einrichtungen zusammen ein Kapitalanlagevolumen von derzeit ca. 72 Mrd. EUR (Buchwert). *Kontakt* *Pressekontakt* Instone Real Estate c/o RUECKERCONSULT GmbH Michael Lippitsch Wallstraße 16 10179 Berlin Tel.: 030 2844987-47 Fax: 030 2844987-99 E-Mail: instone@rueckerconsult.de 