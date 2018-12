FRANKFURT (Dow Jones)--Die GEG German Estate Group hat für rund 250 Millionen Euro den Frankfurter Büroturm Eurotheum erworben. Verkäufer des 110 Meter hohen Büroturms ist ein Fonds von Commerz Real. Das Eurotheum ist langfristig an Firmen aus der Finanz- und Versicherungsbranche vermietet; bis 2015 war die EZB hier Großmieter gewesen. Der erst vor drei Jahren gegründeten GEG, hinter der unter anderem der Investor KKR steht, gehören in Frankfurt diverse Gebäude, darunter das Japan Center und die Villa Kennedy. Das Portfolio des Spezialisten für Gewerbeimmobilien hat ein Volumen von mehr als 3 Milliarden Euro. Die GEG investiert in ganz Deutschland.

December 21, 2018

