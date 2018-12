Je mehr Elektroautos von Tesla auf den Straßen sind, desto öfters werden Zwischenfälle bekannt. Nun hat ein Tesla Model S in Kalifornien Feuer gefangen - zwei Mal! Zunächst brannte das Elektroauto nachdem es mit einem platten Reifen in eine Werkstatt gebracht wurde. Später brach erneut ein Feuer aus. Ein Tesla-Sprecher gab bekannt, dass man diesen Fall nun untersuche. Batterieexperten hatten in den letzten Jahren gegenüber dem AKTIONÄR darauf hingewiesen, dass in einem Tesla aufgrund einer anderen Batterietechnologie weniger Schutz vor solchen Vorfällen integriert ist, als etwa in einem BMW mit Samsung-SDI-Batteriepack. Die Tesla-Batterie wurde zuletzt jedoch immer wieder von Analysten aufgrund ihrer geringen Kostenstruktur positiv hervorgehoben.

