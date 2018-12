Die Wall Street hat am Donnerstag deutlich nachgegeben, auch der Deutsche Aktienindex gibt erneut nach.

Der Dax startet in den letzten Handelstag vor Weihnachten mit Abschlägen. Der Deutsche Aktienindex liegt zur Eröffnung 0,33 Prozent im Minus bei 10.576 Punkten.

Die Kurse dürften heute deutlich schwanken: Denn es verfallen wichtige Terminkontrakte am sogenannten Hexensabbat. An diesem Freitag betrifft das Futures und Optionen auf Stoxx-Produkte des gleichnamigen Indexanbieters, außerdem Papiere auf Basis von Dax, TecDax und MDax, darüber hinaus auch Optionen auf Einzelaktien.

Börsianer warnen regelmäßig vor abrupten Kursbewegungen an diesen Tagen. Großanleger, so heißt es, wollten Kurse in die für sie günstige Richtung bewegen, um mit ihren Futures und Optionen mehr zu gewinnen - oder nicht zu viel zu verlieren.

Inzwischen haben zwar ganze Generationen von Ökonomen den sogenannten "Witching Day" erforscht. Doch die Ergebnisse sind uneinheitlich. Als ausgemacht gilt, dass am Hexensabbat mehr Aktien gehandelt werden als sonst. Doch ob die Kurse dann auch stärker schwanken, bleibt umstritten.

Der Dax hat bereits rund 22 Prozent seit seinem Allzeithoch Anfang des Jahres mit 13.596 Punkten verloren und ist damit nach klassischer Definition in einem Bärenmarkt. Dieser gilt als erreicht, wenn der Index mehr als 20 Prozent verloren hat. Die einzige Hoffnung für Anleger: Bärenmärkte dauern nicht so lange wie Bullenmärkte. Das zeigt eine Handelsblatt-Analyse.

Innerhalb weniger Tage hat der Dollar deutlich nachgegeben, der Euro ist im Gegenzug seit Freitag vergangener Woche von 1,13 auf 1,145 Dollar gestiegen. Es spricht einiges dafür, dass diese Entwicklung so weitergeht. Denn ein Blick auf die USA offenbart die Probleme.

Rezessionsängste mit schwächelnden US-Renditen, massive Verluste an den Aktienmärkten, Sorgen vor einem Finanzierungsengpass der US-Regierung, der heute drohen könnte - und mit Verteidigungsminister James Mattis der nächste Minister, der die Regierung Trumps verlässt. "Der Dollar wird deshalb wohl angeschlagen in die Weihnachtsfeiertage starten", meinen die Devisenanalysten der Commerzbank.

Blick auf deutsche Einzelwerte

Volkswagen: VW-Chef Herbert Diess kritisiert die Entscheidung der EU, die CO2-Ziele zu verschärfen. "Ist sich die Politik wirklich über die Auswirkungen ihrer Entscheidungen im Klaren? Wird sie diese Entscheidungen auch durchsetzen können?", sagte er der "Bild" laut Vorabbericht. VW werde ...

