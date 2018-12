Das geplante Umsatzplus (10 Prozent) fällt komplett aus, der dänische Hersteller von Luxus-Elektronik wird 2018/19 lediglich stagnieren! Dies passt ins Bild, das sich auf der Absatzseite der Unterhaltungselektronik in diesem Jahr gezeigt hat, dafür ist auch der krasse Verfall der Ceconomy-Aktie (Media Markt, Saturn) symptomatisch. Die elektronischen Geräte konkurrieren allesamt miteinander, aus Verbrauchersicht macht es immer weniger Sinn, sich sehr teure Komponenten in die Wohnung zu stellen, wenn der nächste technische Entwicklungssprung unvermeidlich ist. Im Zweifel wird Geld in mobile Geräte statt in Stand-Komponenten gesteckt.



Die Aktie von Bang & Olufsen hatte zwischen Bewältigung der Finanzkrise bis 2015 leicht abwärts tendiert. Die danach erfolgte Verdreifachung wird nun hinterfragt und in kurzer Frist weitgehend abgebaut.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info