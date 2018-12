Boston (www.aktiencheck.de) - Wie von den Märkten erwartet, erhöhte das FOMC der US-Notenbank am Mittwoch die Leitzinsen um 25 Basispunkte auf ein Intervall von 2,25 bis 2,50%, so die Analysten der National-Bank AG. Prognosen sind ein närrisches Spiel, aber die zugrundeliegende Argumentation kann uns dabei helfen, die maßgeblichen Kräfte zu identifizieren, die die Investmentrenditen antreiben werden, so Dr. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...