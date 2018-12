Nordex (WKN: A0D655)-Aktien fallen schon seit Ende 2015. Von der Spitze hat das Unternehmen bereits über 75 % an Wert verloren (19.12.2018). Dass derzeit nicht nur das deutsche Unternehmen leidet, sondern die gesamte Branche, zeigt ein Blick auf die Konkurrenten. So haben auch Aktien, wie Siemens Gamesa Renewable Energy (WKN: A0B5Z8), Vestas Wind Systems (WKN: 913769), General Electric (WKN: 851144) oder Senvion (WKN: A2AFKW) alle an Wert verloren. Dafür gibt es Gründe. Welche das sind und was derzeit dennoch für Nordex spricht, erfährst du hier. 1. Zunehmender Wettbewerb Zwar sind erneuerbare Energien die Zukunft, aber mit diesen Geld zu verdienen, ...

