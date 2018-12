Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den letzten Handelstag vor Weihnachten erneut mit Verlusten eröffnet und im frühen Handel ein neues Jahrestief markiert. Die Enttäuschung darüber, dass die US-Notenbank trotz aller Warnsignale und zahlreichen Risiken die Zinsen weiterhin anheben will, halte an, kommentierte ein Analyst. Auch die Nervosität halte an, und Anleger seien nach diesem schwachen Börsenjahr vor den Feiertagen noch risikoaverser als sonst.

In den USA sorgt die Politik wieder für Schlagzeilen: So zeigte sich US-Präsident Donald Trump im Kampf gegen einen drohenden Regierungsstillstand hart: Er werde kein Finanzierungsgesetz unterzeichnen, wenn es nicht die "perfekte ...

