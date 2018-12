Die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed hat am Donnerstag auch die europäischen Börsen schwer in Mitleidenschaft gezogen. Sie folgten damit der schwachen Kursentwicklung an der Wall Street, wo sich die Verluste am Donnerstag noch ausweiteten. Die Fed hatte am Mittwochabend den Leitzins erwartungsgemäß ein weiteres Mal angehoben, erwartet für 2019 aber nur noch zwei Zinsanhebungen. Im September waren es noch drei Anhebungen gewesen. Auch für das Wirtschaftswachstum gibt sich die Fed etwas weniger zuversichtlich als bisher. Dadurch mehrten sich die Befürchtungen einer deutlichen Verlangsamung des Wirtschaftswachstums. Wieder einmal waren die Bergbaukonzerne und Rohstoffproduzenten der Sektor mit dem größten Ausschlag, gestern ging es 2,7% ...

