Ein Anstieg der "risikofreien" Rendite (Stichwort: 3-Monats-Schatzwechsel!) ist eine ständige Bedrohung für Aktien, aber steigende Zinsen sind nicht das Einzige, was Aktien-Investoren aus der Bahn werfen könnte. Der anhaltende Handelskrieg hat dazu geführt, dass sich das US-Handelsungleichgewicht zum zuletzt während der Weltwirtschaftskrise beobachteten Niveau verschlechtert hat, die Lohninflation die Betriebskosten der Unternehmen erhöht und die Unsicherheit im Zusammenhang mit der Untersuchung der russischen Einmischung bei den Präsidentschaftswahlen 2016 weiterhin als Damoklesschwert über der Wirtschaft hängt. Wirft man jetzt noch den steuerlichen Verlustverkauf am Jahresende in den Mix und es gibt wohl gute Gründe, warum die fast zehnjährige Rallye des S&P ...

Den vollständigen Artikel lesen ...