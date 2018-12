Rund um das Jahresende schließen traditionell zahlreiche Beteiligungsangebote. Unsere Übersicht zeigt, bei welchen AIF und Vermögensanlagen mit einem baldigen Platzierungsende zu rechnen ist.Wattner SunAsset 8Bei dieser Vermögensanlage werden die Gelder der Anleger direkt in ein Portfolio produzierender Kraftwerke investiert, die eine verbleibende Laufzeit von mindestens 13 Jahren haben - mit weiterhin hoher gesetzlich garantierter Vergütung. Erst vor wenigen Tagen vermeldete Wattner den Kauf des inzwischen vierten Solarkraftwerks für das aktuelle Angebot. Es handelt sich dabei um die Freiflächenanlage Oberröblingen mit einer Leistung von 3,997 Megawatt und einer gesetzlich garantierten Vergütung für den Solarstrom in Höhe von 0,2207 Euro je Kilowattstunde. Prognostiziert werden Zinsen von anfänglich jährlich 4,5 Prozent p.a., ansteigend bis auf 5,5 Prozent p.a. Zusätzlich erhalten Anleger, die bis zum 31.12.2018 zeichnen, einmalig einen Frühzeichnerbonuszins in Höhe von einem Prozent. Die Mindestanlagesumme liegt bei 5.000 Euro. Es ist mit einem baldigen Platzierungsschluss zu rechnen.

