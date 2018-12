TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die ostasiatischen und australischen Aktienmärkte haben sich zum Ende der Woche nach erneut schwachen US-Vorgaben uneinheitlich gezeigt. Die Börsen in Hongkong, Taiwan und Seoul schafften es gegen Handelsende sich noch in den positiven Bereich zu retten. Dagegen ging es in Tokio und Schanghai mit den Kursen nach unten.

Vor allem die für einige Marktteilnehmer enttäuschenden Aussagen über den künftigen Zinskurs der US-Notenbank sorgten für weitere Abgaben. Steigende Zinsen wirken auf die Börsen bremsend aus, da sie die Attraktivität von Aktien tendenziell verschlechtern und die Finanzierungskosten für Unternehmen erhöhen.

Alle drei US-Hauptindizes waren am Vortag auf neue Jahrestiefs gerutscht. Der für Asien wichtige technologielastige Nasdaq-Composite ist sogar im Tagestief in den sogenannten Bärenmarkt übergegangen, das heißt, er hat vom jüngsten Hoch 20 Prozent abgegeben.

Derweil sind erneut politische Spannungen zwischen den USA und China aufgekommen. Während sich die beiden größten Volkswirtschaften der Welt darauf geeinigt haben, sich im Januar zu Handelsgesprächen zu treffen, haben die USA zwei Chinesen wegen staatlich unterstützter Hacker-Angriffe angeklagt. Washington beschuldigt Peking zudem, ein Abkommen gegen Wirtschaftsspionage aus dem Jahr 2015 verletzt zu haben.

Tokio erneut Tagesverlierer - Nissan mit Ghosn im Fokus

In Tokio gab der Nikkei-Index nach dem Abverkauf auf Vortag um weitere 1,1 Prozent nach auf 20.166 Punkte. Der Index notierte damit erneut auf dem tiefsten Stand seit September 2017. Etwas belastet wurde er auch vom stärkeren Yen. Der Dollar kostete zu Börsenschluss 111,43 Yen. Zur gleichen Zeit am Vortag hatte er noch bei 111,86 Yen notiert.

Exportwerte wie Sony und Nintendo gaben um 2,4 bzw. 3,9 Prozent nach. Nissan verloren 2,0 Prozent, nachdem dem ehemaligen CEO Carlos Ghosn von japanischen Staatsanwälten vorgeworfen wurde, persönliche Spekulationsverluste auf den Autobauer übertragen zu haben. Sollte sich dieser Verdacht bewahrheiten, sei das ein "besonderer Vertrauensbruch" und nach japanischem Firmenrecht ein strafrechtliches Vergehen, so die Staatsanwaltschaft.

Keine Auswirkungen auf den Handel in Japan hatten die veröffentlichten Daten zu den Verbraucherpreisen. Die Kernrate stieg im November um 0,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr und damit etwas weniger als Ökonomen mit 1,0 Prozent erwartet hatten.

Tencent bekommt grünes Licht für Videospiele

An den chinesischen Börsen zeigte sich der Schanghai-Composite mit Abgaben von 0,8 Prozent auf 2.516 Punkte. Immobilien und Pharmawerte waren hier die Tagesverlierer. Der Hang-Seng-Index lag über weite Strecken leicht im Minus, machte gegen Handelsende jedoch Boden gut und stieg um 0,5 Prozent.

Kräftiger Rückenwind kam dabei vom Index-Schwergewicht Tencent mit einem Plus von 5,3 Prozent. Medien-Berichten zufolge haben staatliche Aufsichtsbehörden die Prüfung aller von Tencent eingereichter Spiele abgeschlossen. Ein erster Schwung neuer Videogames soll bald grünes Licht bekommen, hieß es weiter. Spieleanbieter sind in China verpflichtet diese zur Überprüfung bei der Aufsicht einzureichen.

Nach Einschätzung von Analysten und weiterer Branchenkenner bedeute die Ankündigung eine erhebliche Erleichterung für die Spieleindustrie. "Das sind wirklich gute Nachrichten", sagte Chenyu Cui, Senior Research Analyst bei IHS Markit. "Besonders Tencent und Netease haben eine Menge Spiele in der Pipeline."

In Sydney schloss der S&P/ASX 200 mit einem Minus von 0,7 Prozent belastet von der schwachen Tendenz bei den Finanzwerten (minus 1,5 Prozent) und den Immobilienwerten (minus 1,6 Prozent).

Feiertagsbedingte Handelseinschränkungen zu Weihnachten

In der kommenden Wochen haben einige Börsen in der Region feiertagsbedingt geschlossen oder handeln nur verkürzt. So hat am 24. Dezember die Börse in Japan geschlossen. In Hongkong und Sydney findet nur ein verkürzter Handel statt. Am 25. Dezember findet in Hongkong, Seoul und Sydney kein Handel statt. Am 26. Dezember bleiben die Börsen in Hongkong und Sydney geschlossen.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.467,60 -0,69% -9,85% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 20.166,19 -1,11% -11,42% 07:00 Kospi (Seoul) 2.061,49 +0,07% -16,45% 07:00 Schanghai-Comp. 2.516,25 -0,79% -23,93% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 25.758,01 +0,52% -14,38% 09:00 Taiex (Taiwan) 9.676,67 +0,02% -9,08% 06:30 Straits-Times (Sing.) 3.047,30 -0,11% -10,35% 10:00 BSE (Mumbai) 36.065,09 -1,01% +6,66% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:34 Uhr % YTD EUR/USD 1,1468 +0,2% 1,1449 1,1431 -4,6% EUR/JPY 127,62 +0,2% 127,42 127,84 -5,7% EUR/GBP 0,9047 +0,0% 0,9046 0,9026 +1,8% GBP/USD 1,2677 +0,2% 1,2657 1,2665 -6,2% USD/JPY 111,27 -0,0% 111,29 111,84 -1,2% USD/KRW 1120,05 -0,2% 1122,60 1125,44 +4,9% USD/CNY 6,8977 +0,2% 6,8851 6,8978 +6,0% USD/CNH 6,9056 +0,1% 6,8954 6,9027 +6,0% USD/HKD 7,8269 -0,0% 7,8303 7,8286 +0,2% AUD/USD 0,7113 +0,0% 0,7113 0,7111 -9,0% NZD/USD 0,6761 -0,1% 0,6771 0,6742 -4,8% Bitcoin BTC/USD 4.011,14 -1,6% 4077,6150 3.984,75 -72,1% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,33 45,88 +1,0% 0,45 -19,3% Brent/ICE 54,89 54,35 +1,0% 0,54 -12,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.262,39 1.259,86 +0,2% +2,53 -3,1% Silber (Spot) 14,77 14,77 -0,0% -0,00 -12,8% Platin (Spot) 796,80 795,50 +0,2% +1,30 -14,3% Kupfer-Future 2,70 2,70 +0,2% +0,01 -19,4% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 21, 2018 03:37 ET (08:37 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.