Im kommenden Jahr wird der Berliner Senat ein solidarisches Grundeinkommen für Bezieher von Arbeitslosengeld I testen, so die Einigung der Senatsverwaltungen. Daneben gibt es in Deutschland eine weitere Initiative für Bezieher von Arbeitslosengeld II - besser bekannt als Hartz IV. Im zweiten Quartal 2019 erhalten die Teilnehmer statt Arbeitslosengeld I ein monatliches Grundeinkommen, so ...

Den vollständigen Artikel lesen ...