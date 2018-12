Hamburg (www.anleihencheck.de) - Nachdem die Rentenmärkte auf beiden Seiten des Atlantiks zwischenzeitlich etwas Federn lassen mussten, sind die Renditen zuletzt wieder zurückgegangen, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Zehnjährige Bund-Renditen lägen bei knapp über 0,20%, ihre zehnjährigen US-Pendants bei unter 2,80%. Die zweijährigen Treasuries würden noch bei 2,65% rentieren - das sei schon erstaunlich vor dem Hintergrund, dass diese Anfang November auf fast 3,00% gestiegen seien. Zurückzuführen sei der Renditerückgang vor allem auf die deutlich gesunkenen Zinserhöhungserwartungen an die FED und die zunehmenden Konjunkturrisiken sowohl für die USA als auch für die Eurozone. Aus der konjunkturellen Abschwächung in der Eurozone würden die Marktteilnehmer ebenfalls einen späteren Beginn der geldpolitischen Normalisierung seitens der EZB ableiten. ...

