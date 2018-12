CA Immo hat im Zollhafen Mainz das Wohn- und Geschäftsgebäude Rheinallee III schlüsselfertig an den Endinvestor Aberdeen Standard Investments Deutschland AG übergeben. CA Immo erstellte das Gebäude für einen von Aberdeen verwalteten Immobilien-Spezialfonds. Das Baumanagement für das gesamte Gebäude lag in der Verantwortung der CA Immo Tochter omniCon. "CA Immo hat mit dem Wohn- und Geschäftsgebäude Rheinallee III nicht nur neuen, in Mainz dringend benötigten Wohnraum geschaffen, sondern auch die Infrastruktur des noch jungen Quartiers Zollhafen Mainz deutlich gestärkt." sagte Ralf Schneider, Konzernleiter Development bei CA Immo. Neben den 181 Wohnungen verfügt das Gebäude im Erdgeschoss über ...

