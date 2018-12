Gestoppte bzw. gedrehte Serien: CTS Eventim -5,27% auf 32,72, davor 7 Tage im Plus (10,07% Zuwachs von 31,38 auf 34,54), Roche Holding +0,17% auf 241,8, davor 5 Tage im Minus (-4,96% Verlust von 254 auf 241,4), Paion 0% auf 2,15, davor 5 Tage im Minus (-8,51% Verlust von 2,35 auf 2,15), Henkel +1,12% auf 97,48, davor 5 Tage im Minus (-4,22% Verlust von 100,65 auf 96,4), Gilead Sciences +0,16% auf 64,3, davor 5 Tage im Minus (-5,78% Verlust von 68,14 auf 64,2), Celesio -1,54% auf 25,6, davor 4 Tage ohne Veränderung , Stratasys +2,04% auf 16,47, davor 4 Tage im Minus (-10,53% Verlust von 18,04 auf 16,14), GEA Group -0,86% auf 21,81, davor 3 Tage im Plus (4,56% Zuwachs von 21,04 auf 22), ThyssenKrupp -3,61% auf 15,5, davor 3 Tage im Plus (3,04% Zuwachs von 15,61 auf 16,08), Bitcoin ...

