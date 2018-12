Wien (www.aktiencheck.de) - Die Konjunkturdynamik in der Eurozone hat sich in den vergangenen Quartalen reduziert, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Zum einen hätten Sondereffekte (Grippewelle, Verzögerung von Autozulassungen, etc.) die wirtschaftliche Aktivität negativ beeinflusst. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...