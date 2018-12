Die Bawag Group kauft die Health AG und die Zahnärztekasse AG von der EOS Gruppe. Die Health AG mit Hauptsitz in Hamburg und die Zahnärztekasse AG mit Hauptsitz in Wädenswil, Schweiz, sind zwei Marktteilnehmer im Bereich Dental Factoring und bieten in diesem Bereich Finanzierungsprodukte und -dienstleistungen an. Die Parteien haben Stillschweigen über den Kaufpreis und die Details des Vertrags vereinbart. Bawag-CEO Anas Abuzaakouk: "Der heutige Tag stellt einen wichtigen Schritt für die weitere Umsetzung unserer strategischen Pläne dar. Wir haben eine Vereinbarung zu einer zweiten Übernahme in Deutschland im Jahr 2018 unterzeichnet und außerdem den Weg geebnet, unsere Marktpräsenz in die Schweiz zu erweitern. Der Erwerb der Health AG sowie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...