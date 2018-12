Hannover (www.anleihencheck.de) - Wie erwartet hat das Monetary Policy Committee (MPC) der Bank of England (BoE) auf seiner Sitzung am 20.12.2018 inmitten der Zuspitzungen auf dem Scheideweg zwischen einem geordneten und einem "No Deal" Brexit alle relevanten Steuerungsparameter unangetastet belassen und bleibt damit auf Spur, so die Analysten der Nord LB. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...