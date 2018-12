München (ots) - Eine Farm in Afrika ... Fast fühlt sich Kindermädchen Henriette Höffner (Saskia Vester) in ihren Lieblingsfilm versetzt, als sie für ihren neuen Auftrag in Südafrika landet. Doch das romantische Feeling endet jäh, als sie auf der idyllischen Tierfarm mitten im Nirgendwo ankommt. Die zwei Stadtkinder (Finn Kenny und Liam Bosman), auf die sie aufpassen soll, sind mindestens so ungezähmt wie die Tiere ringsherum. Und ihr Auftraggeber, der raubeinige Tierarzt und Wildhüter Konrad Eckstein (Filip Peeters), hat weder Zeit noch Lust, sich selbst um seine beiden Enkel zu kümmern, und begegnet auch der Nanny aus München alles andere als freundlich. Schon bald erkennt die lebenserfahrene Henni einen tiefen Riss in der Familie. Mit Einfühlungsvermögen versucht sie - selbst ja Expertin für verkorkste Eltern-Kind-Beziehungen - herauszufinden, was das Verhältnis zwischen Konrad und seiner Tochter Johanna (Jena Dover) vor langer Zeit so zerrüttet hat. Auch Konrad, der hinter seiner rauen Schale einen weichen Kern verbirgt, verfolgt einen Plan: Zu gern möchte er Henni, die ihm insgeheim gefällt, aus der Reserve locken ...



Neben Saskia Vester, Filip Peeters, Jena Dover, Finn Kenny und Liam Bosman sind im Ensemble Jürgen Tonkel, Neels Clasen und Anton Petzold zu sehen. Das Erste zeigt den zweiten Teil der TV-Reihe, "Das Kindermädchen: Mission Südafrika", am Freitag, 28. Dezember 2018, um 20:15 Uhr und in Wiederholung am 2., 3. und am 5. Januar 2019 bei ONE.



"Das Kindermädchen: Mission Südafrika" ist eine Produktion der FFP New Media im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Regie führt Udo Witte, das Drehbuch stammt von Robert Krause, nach einer Idee von Kerstin Schütze. Produzenten sind Vanessa Lackschéwitz und Michael Smeaton. Die Redaktion liegt bei Birgit Titze und Stefan Kruppa (ARD Degeto). Gedreht wurde vom 1. bis 29. Mai 2018 in Südafrika.



Weitere Informationen und Zusatzmaterial unter https://www.facebook.com/EndlichFreitagimErsten/ und https://www.instagram.com/ard_degeto/.



Die Pressemappe zum Film finden akkreditierte Journalisten im Pressedienst Das Erste (https://presse.daserste.de) zum Download. Fotos über www.ard-foto.de



OTS: ARD Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6694 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6694.rss2



Pressekontakt: ARD Degeto, Myriam Thieser, Tel.: 069/1509-420, E-Mail: Myriam.Thieser@degeto.de



Medienbüro Wolf, Dr. Sylvia Wolf, Tel.: 089/30090-38, E-Mail: mail@medienbuero-wolf.de