Am Vormittag fiel die Gemeinschaftswährung bis auf 1,1412 US-Dollar. Aktuell notiert sie wieder etwas höher bei 1,1432 Dollar. Am Vorabend kostete der Euro 1,1467 Dollar.Derweil bewegt sich das Währungspaar Euro/Schweizer Franken seitwärts. Derzeit wird der Euro bei 1,1311 Franken nach 1,1307 am früheren Morgen und 1,1318 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...