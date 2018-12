Schießt in Straßburg ein an der Gesellschaft und an sich selbst Gescheiterter wahllos auf Passanten, ist er ein Terrorist. Fährt in Berlin ein an der Gesellschaft und an sich selbst Gescheiterter mit einem gestohlenen Lastwagen in einen Weihnachtsmarkt, so ist er ebensolches. Gleiches gilt, wenn ähnliches in Nizza oder Hamburg oder Madrid oder New ...

Den vollständigen Artikel lesen ...