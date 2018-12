Mannheim (ots) - An Weihnachten wird traditionell deftig gegessen. So auch bei den Familien der beliebtesten deutschen Daily Soaps. Doch in welcher wird besonders gehaltvoll geschlemmt? Dazu hat MagenFreude (www.magenfreude.com), Hersteller einer Bitterstoff-Essenz, die letzten fünf Weihnachtsfolgen der vier beliebtesten Daily Soaps (GZSZ, Alles was zählt, Unter Uns, Lindenstraße) auf die verzehrten Weihnachtsmenüs untersucht und ihren Kaloriengehalt errechnet. Das Ergebnis: Bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten schreiben die Drehbuchautoren die meisten Kalorien auf die Festtagstische.



GZSZ-Charaktere gönnen sich die gehaltvollsten Menüs Pro 100 Gramm Weihnachtsessen nehmen die Darsteller der RTL-Serie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 230 Kilokalorien (kcal) zu sich. Dies ist in der absolute Spitzenwert in der Auswertung. Insgesamt setzten die Drehbuchautoren der Feiergemeinde 18 verschiedene Speisen vor. Am häufigsten ließen sich die Darsteller die klassischen Weihnachtsgerichte, wie beispielsweise Kartoffelsalat, Würstchen und Gans, schmecken. Für ein wenig Abwechslung sorgten in der Vergangenheit aber auch Gerichte vom chinesischen Lieferservice. Die Kalorienbilanz wird dadurch jedoch nicht verbessert.



In den Gläsern ist bei GZSZ der schwere Rotwein die erste Wahl, gefolgt von Weißwein und Bier. Diese Lieblingsgetränke haben es hinsichtlich der Kalorienwerte jedoch in sich: Im Schnitt kommen zusätzlich zum Essen nochmal 69 kcal pro 100 ml und Darsteller zur Rechnung hinzu.



Alles was zählt lässt die Champagnerkorken knallen



Im Vergleich zu GZSZ nehmen die Darsteller der RTL-Soap Alles was zählt etwas kalorienärmere Mahlzeiten zu sich - pro 100 Gramm jedoch immerhin stolze 217 kcal. Insgesamt hatten die Darsteller in den vergangenen fünf Jahren die Auswahl an 19 Gerichten. Das Lieblingsgericht ist dabei die klassische Weihnachtsgans, aber auch Pizza und Sandwiches werden gerne an den Feiertagen verspeist.



Dass in der Soap Alles was zählt eine wohlhabende Familie im Mittelpunkt steht, spiegelt sich auch in der Getränkeauswahl wieder: Am häufigsten wird das deftige Essen mit Champagner heruntergespült. Dadurch - und Eierlikör - nehmen die Charaktere pro 100 ml 90 kcal zu sich. Spitzenwert der Untersuchung.



Bei Unter Uns geht es traditionell und deftig zu



Mit 204 kcal pro 100 Gramm nehmen auch die Unter Uns-Autoren keine Rücksicht auf die Linie seiner Darsteller. Neben der Gans, die auch hier ganz hoch im Kurs steht, wird sich in dieser Serie auch gerne mal um den Fondue-Topf versammelt. Die Drehbuch-Autoren setzen Magenfreude zufolge hierbei auf Bewährtes: Lediglich 12 verschiedene Gerichte wurden auf den Weihnachtsfeiern serviert.



Bei den Getränken liegen die Unter Uns-Weihnachtsfeiern gleichauf mit GZSZ - ebenfalls 69 kcal pro 100 ml. Jedoch wird hier vor allem Champagner und Rotwein genossen.



Bewohner der Lindenstraße müssen keine Magenschmerzen befürchten



Das "leichteste" Essen bekommen die Charaktere der Lindenstraße serviert: Lediglich 194 kcal pro 100 Gramm genießen die Darsteller - im Vergleich wenig. Auf aufwendige Speisen wird in der ARD jedoch verzichtet: Knödel, Braten und Brot sind in der Lindenstraße die Leibspeisen. Abwechslung findet hier jedoch nicht statt, denn insgesamt füllten nur 8 verschiedene Gerichte die Festtafeln.



Auffallend unalkoholisch wird bei den Öffentlich Rechtlichen gefeiert. Zwar steht der Rotwein auf dem ersten Platz der beliebtesten Getränke, jedoch wird auch mit Saft und Orangenlimonade angestoßen. Der Magen wird es den Darstellern danken, denn im Schnitt kommen hier nur 52 kcal pro 100 ml zustande.



Über MagenFreude



MagenFreude (www.magenfreude.com) ist eine Kräuter-Tinktur aus 15 Bitterkräutern. Schon Hippokrates nutzte die Kraft der Bitterstoffe, diese sind jedoch in der Vergangenheit auf Grund ihres Geschmacks zunehmend aus der Ernährung verschwunden. Magenfreudes Mission ist es daher, Bitterstoffe wieder zurück in die gesunde Ernährung des Menschen zu bringen. MagenFreude ist ein Produkt des Mannheimer Start-ups BitterPower GmbH. Das Sortiment von BitterPower umfasst die Kräutertinktur sowie losen Tee. Zeitnah bringt das Unternehmen ein Bitter-Pulver auf den Markt, welche in pulverisierter Form exzellente Bitterstoffe vereint.



