Paris - Neue Spannungen zwischen den USA und China haben Europas Aktienmärkten am Freitag weitere Verluste eingebrockt. Zuvor war es deswegen bereits an der Wall Street und in Asien deutlich bergab gegangen. Angesichts des heutigen grossen Verfallstermins an den Terminbörsen - auch "Hexensabbat" genannt - sind im weiteren Handelsverlauf auch noch heftige Kursschwankungen möglich.

Am späten Vormittag büsste der EuroStoxx50 1,27 Prozent auf 2962,06 Punkte ein, womit er auf einen Wochenverlust von mehr als drei Prozent zusteuert. Schon am Donnerstag war der Leitindex der Eurozone erstmals seit mehr als zwei Jahren unter die Marke von 3000 Punkten abgerutscht, was Börsianer an enttäuschten Hoffnungen auf eine weniger straffe Geldpolitik der US-Notenbank Federal Reserve festgemacht hatten.

Nun wirft die US-Regierung China vor, bei grossangelegten Hackerangriffen auf die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten massenhaft Geheimdaten gestohlen zu haben. Peking wies die Beschuldigungen umgehend zurück. Beide Länder liegen ohnehin schon wegen ihres Handelskonflikts über Kreuz, wenngleich sie Anfang Dezember einen 90-tägigen "Waffenstillstand" geschlossen haben. Dazu kommt in den USA die Gefahr eines teilweisen Stillstands der Regierungsgeschäfte, ...

