Mödling (pts014/21.12.2018/11:30) - Der österreichische Industrieofenbauer AICHELIN, seit über 150 Jahren Spezialist für die thermochemische Wärmebehandlung von Metallbauteilen, hat eine neue Versuchsanlage für den stetig wachsenden Markt des Presshärtens von Karosserieblechen in Betrieb genommen. Die rund zehn Meter lange Anlage steht ab sofort für Kundenversuche, Forschung und Entwicklung zur Verfügung. http://www.aichelin.com Mehr Sicherheit bei reduziertem Kraftstoffverbrauch Der Leichtbau und dessen stetig steigende Bedeutung hat sich für die AICHELIN Gruppe in den vergangenen Jahren zu einem weltweit wachsenden Zukunftsmarkt entwickelt. Die Nachfrage der Automobilindustrie nach immer leichteren und dabei stabileren Bauteilen steigt von Jahr zu Jahr - und das aus gutem Grund: Die immer häufiger eingesetzten wärmebehandelten, hochfesten Stähle bieten durch ihr reduziertes Gewicht und ihre angepassten Bauteileigenschaften mehr Fahrzeugsicherheit bei geringerem Kraftstoffverbrauch. Weltmarktführer bei Hubschrittförderöfen Als führende Unternehmensgruppe im Bereich der Wärmebehandlung baut AICHELIN in Mödling bei Wien schon seit mehreren Jahren erfolgreich Hubschrittförderöfen für das indirekte Presshärten. Mit den Erfahrungen der letzten Jahre im Bereich des Presshärtens und der Kompetenz von 150 Jahren Ofenbau wurde nun auch für den direkten Prozess eine optimale Lösung entwickelt. Sowohl AlSi- als auch Zink-beschichtete Platinen in jeglicher Form (flache Platinen, Profile, Rohre usw.) können bei 950°C durch den modular aufgebauten Versuchsofen transportiert werden. Der innovative Hubschrittförderofen besticht dabei durch viele Vorteile gegenüber dem konventionellen Konzept des Rollenherdofens: * Höchste Transportgenauigkeit * Kürzere Anlagen durch geringere Chargenabstände * Modularer Aufbau * Geringste Wartungskosten * Höchste Anlagenverfügbarkeit * Kein Oszillieren der Rollen notwendig * Reduzierte Taktzeiten, auch für TPP (Tailored Property Parts)-Lösungen Mit der neuen Versuchsanlage können Ingenieure und Entwickler ebenso wie Kunden in einer idealen Testumgebung prüfen, wo weitere Optimierungspotenziale liegen, so z.B. beim Transport von unterschiedlichen Bauteilgeometrien, der Transportgenauigkeit, Temperaturkurven oder beim Betrieb von Zink-beschichteten Platinen im direkten Prozess. Zusätzlich kann die neue heatXpress Versuchsanlage den auf Hubschrittförderöfen möglichen Mischbetrieb (AlSi & Zn) simuliere und, TPP-Lösungen oder auch Konzepte für Zentriereinheiten und Spreizen der Teile testen. Über AICHELIN Die AICHELIN Ges.m.b.H. mit Sitz in Mödling bei Wien ist einer der europäischer Technologieführer für atmosphärische Industrieofenanlagen und Systeme zur Wärmebehandlung von metallischen Bauteilen. Das österreichische Unternehmen, mit seinen 120 Mitarbeitern, ist neben der Herstellung der Industrieöfen auf den Service fokussiert. Die Anlagen werden vor allem in der Automobil- und Automobilzulieferindustrie, in Lohnhärtereien, in der Schrauben- und Wälzlagerindustrie, sowie der Industrie für Massen- und Präzisionskleinteile eingesetzt. Über die AICHELIN Group Die zur Berndorf AG gehörende AICHELIN Group mit Sitz in Mödling bei Wien ist ein weltweit führender Anbieter von Wärmebehandlungslösungen. Dazu gehören Industrieöfen, Induktionshärteanlagen, Industriegasbrennersysteme, sowie Servicedienstleistungen. Die Wurzeln des Unternehmens gehen ins Jahr 1868 zurück. Neben der Traditionsmarke AICHELIN gehören AFC-Holcroft, EMA Indutec, SAFED, BOSIO und Noxmat zur Gruppe, die mit über 1.100 Mitarbeitern zu den Top-3-Unternehmen für Wärmebehandlung weltweit zählt. In Europa ist AICHELIN mit Tochtergesellschaften in Österreich, Frankreich, Deutschland, Slowenien und der Schweiz vertreten, die weltweite Präsenz umfasst Tochtergesellschaften und Niederlassungen in China, Indien, Russland und in den USA, sowie ein Vertriebsnetz in weiteren 22 Ländern. Pressekontakt: AICHELIN Holding GmbH Harald Berger, Leiter Marketing Fabriksgasse 3 A-2340 Mödling Phone: +43 2236 236 46 - 210 Mobile: +43 676 83 646 210 Mail to: harald.berger@aichelin.com Homepage: http://www.aichelin.com (Ende) Aussender: AICHELIN Holding GmbH Ansprechpartner: Christoph Schneider Tel.: +43 2236 23646-365 E-Mail: Christoph.Schneider@aichelin.com Website: www.aichelin.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20181221014

December 21, 2018 05:30 ET (10:30 GMT)