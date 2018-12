Das Repräsentantenhaus genehmigt Trumps Finanzierung in Höhe von 5,7 Milliarden Dollar für eine Mauer an der Grenze zu Mexiko. Nun geht der Gesetzentwurf an den Senat.

Die Forderung von US-Präsident Donald Trump nach einer Finanzierung einer Mauer an der Grenze zu Mexiko hat einen Stillstand der Regierung wahrscheinlicher gemacht. Das von Republikanern dominierte Repräsentantenhaus stimmte am Donnerstag (Ortszeit) mit 217 Stimmen gegen 185 für ein Gesetzpaket, das Mittel in Höhe von 5,7 Milliarden Dollar für die Mauer enthält. Der Gesetzentwurf geht jetzt an den Senat, wo er aller Voraussicht nach nicht angenommen wird.

Senatoren haben bereits einen eigenen Gesetzentwurf verabschiedet, um einen sogenannten Shutdown zu verhindern. Dazu wird die Finanzierung der Regierung bis 8. Februar verlängert. Der Entwurf enthält kein Geld für die Mauer. Trump hatte Republikanern im Repräsentantenhaus gesagt, dass er den Entwurf des Senats nicht unterzeichnen werde.

Wenn es keine Lösung gibt, endet um Mitternacht am Freitag in den ...

