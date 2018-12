Essen (www.anleihencheck.de) - Wie von den Märkten erwartet, erhöhte das FOMC der US-Notenbank am Mittwoch die Leitzinsen um 25 Basispunkte auf ein Intervall von 2,25 bis 2,50%, so die Analysten der National-Bank AG. Die FED habe für den weiteren Verlauf noch weitere Leitzinserhöhungen in Aussicht gestellt, habe aber Hinweise darauf gegeben, dass der Leitzinspfad ggf. auch flacher verlaufen könnte als bislang gedacht. In der Tat seien die Projektionen um einen Schritt für das nächste Jahr gesenkt worden. Bemerkenswert sei aus Sicht der Analysten der National-Bank AG vor allem, dass die obersten Notenbanker das moderatere Vorgehen mit einem Rekurs sowohl auf die Lage an den Finanzmärkten als auch auf die globalen Risiken begründet hätten. Zu Recht zolle die FED hier ihrer globalen Verantwortung Tribut: Sie sei eben keine Notenbank, die ihre Zinspolitik ausschließlich an den binnenwirtschaftlichen Parametern ausrichten könne, sondern auch stets die Weltwirtschaft im Auge haben müsse. ...

