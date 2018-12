Beteiligungsmeldung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG (ESMA 2015/1597)



1. Emittent UBM Development AG, Laaer-Berg-Straße 43, 1100 Wien, Österreich



2. Grund der Mitteilung Sonstiges



3. Meldepflichtige Person Name: IGO Development GmbH Registrierter Sitz und Staat: Innsbruck, Österreich



Name: IGO Industries GmbH Registrierter Sitz und Staat: Innsbruck, Österreich



Name: Karl-Heinz Strauss



Name: Klaus Ortner



Name: PROSPERO Holding GmbH Registrierter Sitz und Staat: Wien, Österreich



Name: PROSPERO Privatstiftung Registrierter Sitz und Staat: Wien, Österreich



Name: SuP Beteiligungs GmbH Registrierter Sitz und Staat: Wien, Österreich



4. Namen der Aktionäre sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Person handelt



5. Datum der Schwellenberührung 25.10.2018



6. Gesamtpositionen der meldepfichtigen Person



% der % der Total von Gesamtzahl der Stimmrechte, Stimmrecht beiden in % Stimmrechte des die zu e, die die (7.A + 7.B) Emittenten Aktien Finanz-/so gehören nstigen (7.A) Instrument e repräsenti eren (7.B.1 + 7.B.2) Situation am Tag 44,90 0,00 44,90 7.472.180 der Schwellenberührung Situation in der 44,70 vorherigen Meldung 7. Einzumeldende Daten - Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle



7.A: Stimmrechte die zu Aktien gehören



ISIN der Aktien Absolut direkt Absolut indirekt Direkt in % (§ Indirekt in % (§ 130 BörseG (§ 133 BörseG 130 BörseG (§ 133 BörseG 2018) 2018) 2018) 2018) AT0000815402 43.756 3.311.532 0,59 44,32 Summe: 3.355.288 44,91 7.B.1: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018



Art des Verfalldatum Ausübungszeitraum / Stimmrechte Stimmrechte in Instrumen Laufzeit absolut % ts Summe: 7.B.2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018



Art Verfalldatum Ausübungszeitraum Physisches Stimmrechte Stimmrechte in des / Laufzeit oder Cash absolut % Instr Settlement ument s Summe: 8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person



Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:



Ziffer Name Direkt Direkt Direkt Total von kontrolliert gehaltene gehaltene beiden (%) durch Ziffer Stimmrechte in Finanz-/sonst Aktien (%) ige Instrumente (%) 1 DI Klaus Ortner 0,59 0,59 2 IGO Industries 1 GmbH 3 IGO Development 2 32,18 32,18 GmbH 4 Ing. Karl-Heinz Strauss 5 PROSPERO 4 0,91 0,91 Privatstiftung 6 PROSPERO Holding 5 GmbH 7 SuP Beteiligungs 6 11,22 11,22 GmbH 9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht



Datum der Hauptversammlung: N/A



10. Sonstige Kommentare Mit Beteiligungsmeldung vom 04.10.2018 wurde vom anwaltlichen Vertreter der STRAUSS-Gruppe vorsichtshalber die Verschmelzung der AIM Industrieholding und Unternehmensbeteiligungen GmbH in die SuP Beteiligungs GmbH bekanntgegeben, wobei sich dadurch - wie in der Beteiligungsmeldung vom 04.10.2018 bereits ausgeführt - der Anteil der von der STRAUSS-Gruppe insgesamt an UBM gehaltenen Stimmrechte nicht geändert hat.



Auch der dargestellte Anteil der vom aus STRAUSS-Gruppe und ORTNER-Gruppe bestehenden Syndikat insgesamt gehaltenen Stimmrechte an UBM (44,77 %) hat sich in der Beteiligungsmeldung vom 04.10.2018 gegenüber der zuletzt veröffentlichten Beteiligungsmeldung vom 26.09.2018 (betreffend Spaltungsvorgänge innerhalb der ORTNER-Gruppe, veröffentlicht am 28.09.2018) nicht geändert.



Im Rahmen der Beteiligungsmeldung vom 04.10.2018 wurde jedoch bei der Darstellung der Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte an UBM von STRAUSS-Gruppe und ORTNER-Gruppe gehalten werden, bei den Unternehmen der ORTNER-Gruppe irrtümlicherweise der Zustand vor Durchführung der bereits mit Beteiligungsmeldung vom 26.09.2018 gemeldeten Spaltungsvorgänge dargestellt (das heißt ohne Berücksichtigung der bereits am 26.09.2018 mit Beteiligungsmeldung bekanntgegebenen Übertragung von insgesamt 2.404.872 Stück UBM-Stammaktien auf IGO Development GmbH durch Spaltung von 2.063.471 Stück UBM-Stammaktien von IGO Construction GmbH auf Ortner Ges.m.b.H. und anschließend von 2.404.872 Stück UBM-Stammaktien von IGO Technologies GmbH auf IGO Development GmbH).



Mit der vorliegenden Beteiligungsmeldung soll eine infolge der Beteiligungsmeldung vom 04.10.2018 möglicherweise irreführende Darstellung der Beteiligungsverhältnisse hinsichtlich der Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte an UBM von STRAUSS-Gruppe und ORTNER-Gruppe gehalten werden, behoben werden. Gegenüber den zuletzt veröffentlichten Beteiligungsmeldungen vom 26.09.2018 (veröffentlicht am 28.09.2018) und vom 04.10.2018 wurden dabei hinsichtlich der von STRAUSS-Gruppe und ORTNER-Gruppe insgesamt gehaltenen Stimmrechte an UBM keine Meldeschwellen erreicht, überschritten oder unterschritten. Hinsichtlich der Änderung bei den von DI Klaus Ortner direkt gehaltenen Stimmrechten an UBM gegenüber diesen zuletzt veröffentlichten Beteiligungsmeldungen wird auf die Directors' Dealings Meldung vom 30.11.2018 (von der Emittentin veröffentlicht am 03.12.2018) verwiesen, wobei auch durch diese Änderung keine Meldeschwellen erreicht, überschritten oder unterschritten wurden.



Als Datum der Schwellenberührung wird in der Meldung der 25.10.2018 ausgewiesen, weil an diesem Tag die Spaltung von 2.404.872 Stück UBM-Stammaktien von IGO Technologies GmbH auf IGO Development GmbH im Firmenbuch eingetragen wurde.



Aussender: UBM Development AG



ISIN(s): AT0000815402 (Aktie), AT0000A185Y1 (Anleihe), AT0000A1XBU6 (Anleihe), AT0000A23ST9 (Anleihe), DE000A18UQM6 (Anleihe), XS1785474294 (Anleihe) Börsen: Amtlicher Handel in Wien; Scale in Frankfurt



