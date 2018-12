Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Takeaway.com auf "Buy" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Die Übernahme des Deutschlandgeschäfts von Delivery Hero durch den Essenslieferdienst sei für beide Unternehmen von Vorteil, schrieb Analyst Hubert Jeaneau in einer am Freitag vorliegenden Schnelleinschätzung. Takeaway.com könne so Synergien heben, während Delivery sich stärker auf die Schwellenländer konzentrieren und damit sein verbessertes Wachstumprofil schärfen könne./mf/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 21.12.2018 / 08:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0024 2018-12-21/12:37

ISIN: NL0012015705