Seit mehr als zwei Jahren managt Irmela Büttner ihre erste Pfarrstelle. Die 34-Jährige geht in ihrer Arbeit auf. Doch wo zuvor drei Pfarrstellen besetzt wurden, gibt es heute nur noch eineinhalb. Über einige Monate begleitet ein Fernsehteam des ZDF die Pfarrerin und ihre Gemeinde im hessischen Bieber nahe Offenbach am Main. Der Film "Himmel, Herz und Hindernisse - Eine Pfarrerin packt an" am zweiten Weihnachtstag, Mittwoch, 26. Dezember 2018, 18.15 Uhr, zeigt, wie Gemeinschaft funktioniert und was sie für die Menschen heute bedeutet.



Ohne die vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter könnte es, wie in den meisten Gemeinden, auch in Bieber viele Angebote gar nicht geben. Der 27-jährige Dirk Weikum ist Kirchenvorstand und Jugendleiter. Mit ihm können die Jugendlichen kochen, Fußball spielen, tanzen, aber sich auch über ernste Fragen austauschen. Von diesem Gemeinschaftsgefühl schwärmt auch Küsterin Heidi Bonifer. Nicht nur ihre Arbeit macht sie leidenschaftlich, auch im Bieberer Chor singt sie gern. Die Gemeinde ist für sie wie eine Familie. Günter Weinknecht ist ein waschechter Bieberer und Zeit seines Lebens mit der Gemeinde verbunden. Er hat schon viele Pfarrer und Pfarrerinnen kommen und gehen sehen. Was hält er von der Neuen?



Ein Geflecht aus persönlichen und alltäglichen Geschichten macht sichtbar, wie es gelingt, in Zeiten, in denen die Mitgliederzahlen in den Kirchen rückläufig sind, das Interesse an Glaubensfragen wachzuhalten.



