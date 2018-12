Der Ex-Nissan-Chef Carlos Ghosn soll private Schulden von knapp 17 Millionen Dollar auf Nissan abgewälzt haben. Laut einem Medienbericht durchsuchten Ermittler die Privaträume des Managers in Tokio.

Neue Vorwürfe gegen Ex-Nissan-Chef Carlos Ghosn lassen seine dieser Tage erwartete Freilassung aus der Untersuchungshaft wieder in die Ferne rücken. Die Staatsanwaltschaft in Tokio warf dem Automanager am Freitag vor, um 2008 herum persönliche Schulden im Volumen von knapp 17 Millionen Dollar bei Nissan abgeladen zu haben. Der Sender TV Asahi berichtete, die Ermittler hätten Ghosns Privaträume durchsucht. Der Anwalt des Managers war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...