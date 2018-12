DAX - Dreifacher Verfall am Mittag

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Der DAX rutschte gestern im Einklang mit den schwachen US-Börsen erneut ab und notierte im nachbörslichen Handel am gestrigen Abend zeitweise unterhalb der 11.500 Punkte-Marke. Auch heute Morgen gelang den Bullen bislang noch kein Befreiungsschlag auf der Oberseite, im Präsenzhandel gab der Index am Vormittag noch einmal bis 10.520 Punkte nach.

Kurz nach dem Mittag steht der dreifache Verfallstermin an der Eurex auf dem Kalender. Davor und danach muss kurzfristig mit heftigen Ausschlägen gerechnet werden.

Aus rein charttechnischer Sicht ist der Index kurzfristig deutlich überkauft und reif für eine technische Erholung in den Bereich um 10.600 Punkte, danach potenziell sogar 12.700 Punkte. Mit dem Erreichen der 10.500er Marke könnten die kurzfristigen Ziele auf der Unterseite abgearbeitet worden sein. Unter CRV-Aspekten ist die Shortseite hier nicht mehr besonders interessant, die Wahrscheinlichkeit einer etwas deutlicheren Zwischenerholung steigt.

Ein Frohes Weihnachtsfest Allen Lesern!

DAX in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (lin. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 03.12.2018 - 21.12.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (lin. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.12.2013 - 21.12.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Turbo Bull auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HX4XQ5 1,75 10.410 64,17 29.03.2019 DAX Index HX54UY 14,70 9.100 7,17 29.03.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 21.12.2018; 11:44 Uhr

Turbo Bear auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HX4C17 17,89 12.300 5,88 28.02.2019 DAX Index HX4HE9 20,85 12.600 5,05 31.01.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 21.12.2018; 11:44 Uhr

Wichtiger Hinweis:

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag DAX - Dreifacher Verfall am Mittag erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).