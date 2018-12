In Berlin ist ein 45-jähriger Polizeibeamter von seinen Kollegen festgenommen worden. Dem Mann werden Vergewaltigung und Körperverletzung vorgeworfen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit.

Der festgenommene Polizeibeamte soll in der Nacht des 14. Dezembers im Berliner Stadtbezirk Schöneberg eine 24-jährige Prostituierte in einem Pkw festgehalten "und sie zur Durchsetzung nicht vereinbarter Sexualpraktiken unter anderem mit zahlreichen Faustschlägen misshandelt und vergewaltigt haben", hieß es in der Mitteilung. Die Ermittlungen dauern demnach weiter an.