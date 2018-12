Von Colin Kellaher

CHICAGO (Dow Jones)--Der Flugzeugbauer Boeing hat von der nigerianischen Billigfluglinie Green Africa Airways einen Auftrag für bis zu 100 Maschinen des Modells 737 MAX 8 erhalten. Der Auftrag, der die feste Bestellung von 50 Maschinen und die Option auf 50 weitere umfasst, hat einen Wert zu Listenpreisen von 11,7 Milliarden US-Dollar. Für den afrikanischen Kontinent ist es eine der größten Flugzeugbestellungen aller Zeiten.

In seinem Ausblick auf den Verkehrsflugzeugmarkt bis 2038 hatte Boeing prognostiziert, dass Fluggesellschaften in Afrika in den kommenden zwanzig Jahren 1.190 neue Flugzeuge benötigen werden.

Der Konzern hat für die 737 MAX mehr als 4.800 Bestellungen von mehr als 100 Kunden weltweit erhalten, die damit das am schnellsten verkaufte Flugzeug in der Firmengeschichte ist.

