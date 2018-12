Die US-Justiz hat AIRBUS im Visier, was für uns ein Glücksfall ist. Die französische Zeitung "Le Monde" gilt als gewöhnlich gut informiert. Man stellt mehrere Milliarden Euro Strafe infolge von Auftragsbestechung in den Raum.



Auf Jahressicht liegt die Aktie immerhin pari, was jetzt die Verkaufsbereitschaft erhöht. Die technischen Auffanglinien lauten 75 und 68 €. Echter Auftragsbestand übrigens über 700 Mrd. € (gemäß Listenpreis sogar 1.000 Mrd. €) bei 67 Mrd. € Börsenwert, und die Auslastung reicht mindestens über die nächsten acht Jahre.



Zunächst schauen wir nur zu, freuen uns aber schon auf eine exzellente Gelegenheit.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info