BERLIN (Dow Jones)--Trotz der Sperrung des Flughafens Gatwick wegen eines Störangriffs mit Drohnen hat die Bundespolizei ihre Schutzmaßnahmen an den deutschen Flughäfen nicht erhöht. Davon könne er nicht berichten, erklärte ein Sprecher des zuständigen Bundesinnenministeriums in Berlin. Die Sicherheitsmaßnahmen seien gleichbleibend hoch. Der Sprecher verwies darauf, dass in Deutschland der Schutz der Flughäfen Sache der Betreiber sei.

Am Londoner Flughafen Gatwick hatte eine umfangreiche Drohnen-Störaktion seit Mittwochabend Starts und Landungen unmöglich gemacht. Die Polizei bat das Militär um Unterstützung, mittlerweile ist der Betrieb in Gatwick wieder angelaufen. Tausende gestrandete Passagiere warten noch immer auf ihren Flug.

In Deutschland ist das Benutzen von Drohnen und das Überfliegen von Flughäfen verboten. Gleiches gilt für eine Sicherheitszone von 1,5 Kilometern um den Flughafenzaun herum. Verstöße können als "gefährlicher Eingriff in den Luftverkehr" mit Haftstrafen zwischen sechs Monaten und zehn Jahren geahndet werden.

Die Deutsche Flugsicherung (DFS) zählte bis Ende November 152 Behinderungen durch Drohnen in diesem Jahr an den deutschen Flughäfen. Seit vergangenem Jahr müssen die Fluggeräte ab einem Gewicht von 250 Gramm mit dem Namen und der Adresse des Besitzers gekennzeichnet werden. Drohnen ab einer Masse von 2 Kilogramm dürfen nur von Personen gesteuert werden, die einen Drohnenführerschein besitzen.

December 21, 2018

