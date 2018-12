Bei Schüssen in der Österreichischen Hauptstadt Wien sind mindestens zwei Personen schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei mit.

Der Vorfall ereignete sich am Freitag gegen 13:30 Uhr am Lugeck-Platz im 1. Wiener Gemeindebezirk, der inneren Stadt. Eine Fahndung sei im Gange, genauere Umstände seien bisher noch unklar, so die Polizei.