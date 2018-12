Berlin (ots) - Der IG-Metall-Chef Jörg Hofmann fordert einen raschen Ausbau der digitalen Infrastruktur in Deutschland. "Ohne diese Infrastruktur ist das, was man unter Industrie 4.0 versteht, im großen Stil nicht möglich", sagte Hofmann im Interview mit "nd.DieWoche", der Wochenendausgabe der Tageszeitung "neuen deutschland" (Erscheinungstag 22. Dezember).



Im kommenden Jahr sollen Frequenzen für die neue Mobilfunkgeneration 5G durch die Bundesnetzagentur versteigert werden. "Der neue 5G-Mobilfunk ist enorm wichtig", sagte Hofmann. "Er ermöglicht zusammen mit dem Glasfaserausbau eine exponentielle Erhöhung der Datenmenge und der Geschwindigkeit, mit der Informationen von A nach B gelangen. Das ist die Voraussetzung dafür, dass moderne Medizintechnik, moderne Maschineninstandhaltung und autonomes Fahren auch jenseits der Metropolen funktionieren."



Hofmann plädiert dafür, dass die digitale Infrastruktur ein "öffentliches Gut" wird. "Jeder Bürger und jedes Unternehmen muss dieses Netz nutzen können", so der IG-Metall-Vorsitzende. Die Politik sollte deshalb von den Anbietern eine Gesamtabdeckung fordern, damit das 5G-Netz auch in bevölkerungsarmen Regionen Deutschlands genutzt werden könne.



OTS: neues deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/59019 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_59019.rss2



Pressekontakt: neues deutschland Redaktion Telefon: 030/2978-1722