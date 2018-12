BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) bläst rauer Gegenwind von den Unternehmen in Deutschland entgegen. In den Wirtschaftsverbänden ist die Enttäuschung über den Minister groß. Der Verband der Familienunternehmer kritisiert den Minister für seinen Kurs in der Energiepolitik scharf. "Unter Altmaier ist vieles noch schlimmer als unter Gabriel", sagte Verbandspräsident Reinhold von Eben-Worlee dem Spiegel. "Was in der Energiepolitik passiert, hat mit Marktwirtschaft nichts zu tun." Stattdessen herrschten "planwirtschaftliche Zustände".

Der Bundesverband der deutschen Industrie (BDI) ist ebenfalls unzufrieden mit Altmaier. "Die Wirtschaft ist zunehmend ungeduldig, weil ihre Anliegen in der Regierung nicht ausreichend aufgenommen und berücksichtigt werden", beklagte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang.

Altmaier ist angetreten, das Ministerium mit dem Geiste des legendären Wirtschaftsministers und Vater des Wirtschaftswunders Ludwig Erhard zu füllen. Zuletzt hatte aber die Kandidatur Friedrich Merz' um den CDU-Vorsitz in den Chefetagen die Herzen höher schlagen lassen. Nach seiner Niederlage gegen Annegret Kramp-Karrenbauer machten Gerüchte die Runde, Merz könnte Wirtschaftsminister werden. Kanzlerin Angela Merkel erteilte den Spekulationen bereits eine Absage.

