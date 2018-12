FRANKFURT (Dow Jones)--Mehr als einen versöhnlichen Jahresschluss in Europa sollten die Anleger vom auslaufenden Jahr 2018 nicht mehr erwarten. Denn nachdem die erhoffte Weihnachtsrally zu einem fortgesetzten Abwärtstrend wurde, wäre der DAX alleine schon mit einer Stabilisierung auf dem aktuellen Niveau um 10.600 Punkte gut bedient.

Gerade für deutsche Aktien war es ein verlorenes Jahr: Das Jahreshoch wurde bereits Ende Januar bei 13.597 Punkten erreicht. Elf Monate später steht der deutsche Vorzeigeindex mit einem Kursverlust von über 3.000 Punkten vor einem Scherbenhaufen.

Nur unverbesserliche Optimisten legen die enttäuschten Weihnachtshoffnungen ad acta und richten ihr Augenmerk auf die nächsten Saisonalitäten wie den Januar-Effekt. Der Zufluss von frischem Anlagekapital zum Jahresbeginn treibt dann nämlich oft die Kurse nach oben. In den zwei jeweils halbierten Handelswochen rund um den Jahreswechsel ist das kurzfristig vorstellbar, weil die geringe Liquidität größere Kursbewegungen in alle Richtungen erleichtert.

Auf einen generellen Trendwechsel sollten Investoren aber nicht setzen, denn die wichtigste Zutat für steigende Aktienkurse fehlt weiter: langfristige Käufer. Das liegt daran, dass die politischen Rahmenbedingungen für das Investieren ins Wanken geraten sind. Wenn Anleger sich nicht mehr darauf verlassen können, dass der globale Freihandel intakt bleibt, machen detaillierte Gewinnschätzungen erst gar keinen Sinn. Ihnen ist die Grundlage entzogen.

Letztes Investmentbollwerk gerät ins Wanken

Angesichts der in vielen Teilen der Welt verfahrenen politischen Situation müssen Anleger Sicherheitsabschläge auf alles anwenden. In diesem Umfeld gibt es keinen Spielraum für erhöhte Aktienbewertungen, und der turnusmäßige Wechsel eines Kalenderblatts ändert daran nichts. In Europa ist die politisch-wirtschaftliche Situation mit dem bevorstehenden Brexit und wegen andere Krisenherde negativ und dürfte sich kaum schnell verbessern.

Nun scheint sich aber auch die Lage in den USA zu verschlechtern. Damit sorgt auch das letzte Investmentbollwerk am Aktienmarkt für Irritation. Der überraschende Rücktritte des US-Verteidigungsministers und die damit verbundene geopolitische Unsicherheit, ein möglicher Regierungsstillstand und kaum sichtbaren Fortschritte im Handelsstreit mit China sind genügend Gründe, dem Aktienmarkt fernzubleiben.

Passend dazu sieht es auch auf Ebene der Einzelunternehmen nicht gut aus. Vor allem die Entzauberung der ehemaligen Ikonen und Kurstreiber ist hier typisch. Bei Apple scheint mit dem nachlassenden Wachstum bei den iPhone-Verkäufen eine zehnjährige Erfolgsstory zu Ende zu gehen.

Gleichzeitig werden die risikofreien Zinspapiere immer attraktiver und angesichts fallender Konjunkturaussichten muss sich die Aktie fragen lassen, inwiefern sie noch als Konkurrenzprodukt zur Anleihe hervorragt.

Für Vorsicht unter den Anlegern sorgt auch die Form der Kursrückgänge. Mit einem raschen Kurseinbruch und günstigen Schnäppchenpreisen hätte man besser leben können, ist oft am Markt zu hören. Stattdessen erlebt man einen "Salami-Crash". Selbst bei billigen Aktien muss damit gerechnet werden, dass sie noch weiter fallen und dem Portfolio nur Verluste bringen. Weil fast alle Fondsmanager dem Benchmarking unterliegen, würden sie damit sehr schnell gegenüber Konkurrenz- und Vergleichsindizes schlecht aussehen. Also greift man selbst bei den offensichtlichen Schnäppchen nicht zu.

Günstige Bewertungen deuten nur auf Gewinneinbruch

Und ob die Bewertung am Aktienmarkt wirklich so günstig ist, ist auch nach 3.000 DAX-Punkten Kursverlust strittig. Schließlich können günstige Bewertungen wie beim Kurs-Gewinn-Verhältnis auch ein Zeichen sein, dass die Erwartung an den künftig erzielbaren Gewinn drastisch gesunken ist. Die Aktienstrategen der UBS haben diese Prämisse verfolgt und den Spieß herumgedreht. Sollten die aktuellen Bewertungen nämlich nicht billig, sondern nur fair im langfristigen Vergleich sein, dann würde der Markt damit einen Gewinnrückgang von 16 Prozent bei den Konsensschätzungen implizieren.

Die größten Einschnitte bei den Gewinnen werden dabei in den Sektoren Automobil, Telekommunikation, Medien und Tabak erwartet. Bei Autoaktien wird mit einem Minus von 62 Prozent der absolute Spitzenwert unter den erwarteten Gewinneinbrüchen eingepreist.

Auffallend ist die Breite des Pessimismus, denn in 19 Sektoren werden prozentual zweistellige Gewinnrückgänge erwartet. Nur in zwei, bei den Nahrungs- und Getränkeherstellern, werden die langfristigen Durchschnittswerte leicht übertroffen.

Bei den Länder-Bewertungen gibt es die größten Einschnitte bei den Gewinnerwartungen aufgrund der politischen Lage in Großbritannien und Italien - und aufgrund der Exportabhängigkeit in Deutschland. Für Freunde von DAX & Co sind das keine guten Botschaften. Solange Autoindustrie und globale Konjunkturentwicklung keine Freudensprünge bei Anlegern auslösen, wird auch der DAX nicht auf die Beine kommen.

