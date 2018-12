ROUNDUP 3: Delivery Hero veräußert deutsche Lieferdienste - Aktie hebt ab

BERLIN - Die Essenlieferdienste Foodora, Lieferheld und Pizza.de wechseln in Deutschland den Besitzer: Das Berliner Unternehmen Delivery Hero verkauft sein Geschäft hierzulande für rund 930 Millionen Euro an den Konkurrenten Takeaway.com . Die Niederländer betreiben schon das Portal Lieferando.de. Auf lange Sicht sollen Kunden dann nur noch dort bestellen.

ROUNDUP 2/E-Offensive von VW: Jede dritte Stelle in Hannover und Emden entfällt

WOLFSBURG/HANNOVER - Volkswagen steuert mit seiner E-Auto-Offensive in die Zukunft - aber das kostet Tausende Jobs. Beim Hochfahren der Stromer-Produktion könnten an den Standorten Emden und Hannover insgesamt bis zu 7000 Stellen wegfallen. Dies sei jedoch nur möglich, wenn Altersteilzeit-Regelungen voll ausgeschöpft würden, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Konzernkreisen.

Nike erfreut Anleger mit starken Quartalszahlen

BEAVERTON - Der US-Sportartikelriese Nike hat Umsatz und Gewinn im jüngsten Geschäftsquartal dank starker Online-Verkäufe und hoher Nachfrage in China und Nordamerika kräftig gesteigert. In den drei Monaten bis Ende November kletterten die Erlöse im Jahresvergleich um zehn Prozent auf 9,37 Milliarden Dollar (8,18 Mrd Euro), wie der Adidas -Rivale am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Der Überschuss wuchs ebenfalls um zehn Prozent auf 847 Millionen Dollar.

Spotify einigt sich mit Musikverlag nach Milliardenklage

LOS ANGELES/STOCKHOLM - Der Streaming-Dienst Spotify hat sich nach knapp einem Jahr mit einem Musikverlag geeinigt, der in einer Klage mindestens 1,6 Milliarden Dollar forderte. Der auf Autoren- und Künstlerrechte spezialisierte Verlag Wixen Music zog die Klage nun zurück, wie aus Gerichtsunterlagen vom Donnerstag hervorgeht. Finanzielle Details der Einigung wurden zunächst nicht bekannt.

Kaufhaus-Investor Benko darf bei Zeitungen in Österreich einsteigen

WIEN - Der Immobilien- und Kaufhausinvestor Rene Benko darf bei "Kronen Zeitung" und "Kurier" aus Österreich einsteigen. Der Bundeskartellanwalt und die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) des Landes haben den Deal freigegeben, wie die BWB am Freitag mitteilte.

ROUNDUP: US-Aufseher segnen Notfallplan der Deutschen Bank ab

WASHINGTON/FRANKFURT - Gute Nachrichten für die Deutsche Bank am Ende eines turbulenten Jahres: Das Institut hat von US-Aufsehern ebenso wie andere ausländische Großbanken grünes Licht für seine Notfallpläne erhalten. Sie hätten zwar Schwächen, diese seien aber nicht so schwerwiegend, dass zusätzliche Auflagen nötig würden, teilten die Finanzaufseher der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) und der Einlagensicherung FDIC am Donnerstagabend (Ortszeit) in Washington mit. Die Aufseher segneten ebenfalls die Notfallpläne der Geldinstitute Credit Suisse , UBS und Barclays ab.

