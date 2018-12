€uro am Sonntag, Ausgabe 51-52/2018, ab Samstag, 22. Dezember 2018, im Handel und als E-PaperThemenauswahlSpannende AussichtenDie Partylaune an den Märkten ist vorbei. An Katerstimmung im kommenden Jahr glauben Anlagestrategen jedoch nicht. Was sie für Aktien, Anleihen und Rohstoffe erwarten, wo Chancen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...