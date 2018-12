Mainz (ots) - Samstag, 22. Dezember 2018, 17.05 Uhr



Länderspiegel Moderation: Ralph Schumacher



Geschenke-Rekord zu Weihnachten - 100 Milliarden Euro Umsatz im Handel Bahnfahrer im Weihnachtstrubel - Pünktlich zum Fest? Pflegenotstand in Kinderklinik - Kranke Kinder abgewiesen Hammer der Woche - Keine Geschenke wegen Datenschutz







Samstag, 22. Dezember 2018, 23.00 Uhr



das aktuelle sportstudio Moderation: Sven Voss



Gäste: Christian Prokop, Handball-Bundestrainer Heiner Brand, Handball-Weltmeistertrainer 2007



Fußball-Bundesliga, 17. Spieltag Topspiel: Eintracht Frankfurt - Bayern München



RB Leipzig - Werder Bremen Hannover 96 - Düsseldorf 1. FC Nürnberg - SC Freiburg VfB Stuttgart - FC Schalke 04 Bayer Leverkusen - Hertha BSC Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach (Freitag)



Fußball: Zweite Liga, 18. Spieltag Bielefeld - 1. FC Heidenheim FC Ingolstadt - Jahn Regensburg FC St. Pauli - 1. FC Magdeburg



Wintersport - Highlights des Tages







Sonntag, 23. Dezember 2018, 9.03 Uhr



sonntags Moderation: Andrea Ballschuh



Faszination Licht Weihnachten, Chanukka, Sonnwendfeiern - Licht hat den Menschen schon immer fasziniert, und er hat es in seine Feiern und Feste integriert - als Feuerwerk, Laternenzug oder Adventskranz. Photosynthese, Glasfaser, Glühbirne - die Wissenschaft dreht sich ebenso ums Licht wie die Sprache: Dem einen geht ein Licht auf, der andere ist nicht ganz helle, der dritte sucht Erleuchtung. Die Sendung begibt sich auf die Spuren des Lichts und seiner Bedeutung.







Sonntag, 23. Dezember 2018, 17.10 Uhr



ZDF SPORTreportage Moderation: Norbert König



Fußball-Experte: Hanno Balitsch - Analyse der Bundesliga-Hinrunde Fußball-Bundesliga - Analyse des 17. Spieltages Fußball-Story: Yann Sommer - Torwart Borussia Mönchengladbach Biathlon: Weltcup in Nove Mesto - Massenstart der Damen und Herren Handball: Bundesliga 18. Spieltag - SC Magdeburg - Füchse Berlin



