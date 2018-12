Bremen (ots) - Benno Möhlmann kehrt zum Jahreswechsel ein viertes Mal zum Fußball-Zweitligisten Greuther Fürth zurück, diesmal allerdings nicht als Trainer. "Ich werde Mitarbeiter von Greuther Fürth und unterstütze das Nachwuchs-Leistungszentrum und die Scouting-Abteilung", sagt der 64-jährige Fußballlehrer in einem Interview mit dem Bremen WESER-KURIER (Samstagausgabe). Als Cheftrainer wolle er "zu 99,9 Prozent" nicht mehr arbeiten, erklärt der frühere Werder-Spieler und Rekordtrainer der 2. Bundesliga der Zeitung: "Das muss ich nicht mehr haben." Er habe festgestellt, dass ihn sein Beruf mit zunehmendem Alter mehr statt weniger vereinnahme: "Ich muss morgens um halb sechs mal raus. Dann schlafe ich nicht mehr ein. Weil ich nur noch an den Job denke. Da hilft die Routine nicht, dass sich der Kopf weniger damit beschäftigt."



