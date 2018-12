- US amerikanisches BIP und Kern-Gebrauchsgüter verfehlen Erwartungen- CAD Einzelhandelsumsätze sind ebenfalls enttäuschend aber BIP ist positiv- USDCAD befindet sich beim 18-monatigen Hoch bei etwa 1,3550Die Hauptzahlen seitens der US amerikanischen und der kanadischen Wirtschaft wurden vor der US Handelszeit veröffentlicht. Das US amerikanische BIP für das dritte Quartal lag bei 3,4% wobei 3,5% erwartet worden sind. Dieser Wert ist zwar eine leichte Enttäuschung, jedoch Verglichen mit anderen Wirtschaftsräumen ist der Abfall geringer. In Kanada erfuhr das BIP im Monatsvergleich einen Anstieg von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...