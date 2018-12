Der Wiener Rentenmarkt konnte nicht vom schwächelnde Börsenumfeld profitieren und hat sich am späten Nachmittag mit anhaltend tieferen Notierungen zum Vortag und kaum verändert zu den Vormittagswerten gezeigt. Damit verabschiedet sich der Wiener Rentenmarkt in die Weihnachtsferien, der nächste Handel findet am Donnerstag, ...

