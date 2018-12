Merus und Regeneron erteilen sich gegenseitige Lizenzen für Patente im Zusammenhang mit bestimmten Technologien für Plattformen zur Erzeugung von Antikörpern

Regeneron erwirbt Merus-Stammaktien im Wert von 15 Millionen US-Dollar

UTRECHT (Niederlande), Dec. 21, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Merus N.V. (Nasdaq: MRUS), ein Unternehmen im Bereich der klinischen Immunonkologie, das innovative bispezifische Antikörpertherapeutika (Biclonics) entwickelt, hat heute einen Vergleich in allen anhängigen Patentstreit- und Verwaltungsverfahren zwischen Merus und Regeneron Pharmaceuticals, Inc., die sich auf bestimmte Plattformen zur Erzeugung von Antikörpern jedes Unternehmens beziehen, bekanntgegeben.

Als Teil des Vergleichs haben beide Parteien eine globale gegenseitige Patentlizenzvereinbarung unterzeichnet und Regeneron hat sich bereit erklärt, durch den Kauf von 600.000 Stammaktien zu einem Preis von 25 US-Dollar pro Aktie eine Investition in Merus in Höhe von 15 Millionen US-Dollar zu tätigen, was zum Handelsschluss am 20. Dezember 2018 eine Prämie von 118 % darstellt. Die gegenseitige Lizenzierung und der Aktienkauf erfolgen in Verbindung mit der Abweisung aller Forderungen in Höhe von rund 10,5 Millionen US-Dollar für die Erstattung von Anwaltsgebühren und anderen Kosten zuzüglich Zinsen, die Merus am 10. Juli 2018 vom Prozessgericht zugesprochen bekommen hatte. Der Vergleich markiert das Ende aller streitigen Verfahren.

"Diese Einigung markiert den Abschluss eines mehrjährigen Rechtsstreits, der in mehreren Jurisdiktionen geführt wurde", sagte Dr. Ton Logtenberg, President und Chief Executive Officer von Merus. "Die heutige Vereinbarung, diese Fragen in einer einvernehmlichen Weise zu klären, ist ein positives Ergebnis. Wir sind der Meinung, dass Merus weiterhin in der Lage ist, unsere Biclonics-Plattform weiterzuentwickeln und differenzierte bispezifische Antikörpertherapeutika für Krebspatienten, die diese dringend benötigen, zu entdecken und zu entwickeln."

Gemäß den Vergleichsbedingungen wurden alle weltweiten Patentverfahren im Zusammenhang mit den jeweiligen Plattformen zur Erzeugung von Antikörpern der Parteien abgeschlossen. Im Rahmen der globalen gegenseitigen Patentlizenzvereinbarung haben die Parteien einander bestimmte lizenzfreie Rechte eingeräumt, während die Einzigartigkeit ihrer jeweiligen Plattformtechnologien erhalten bleibt. Keine der Parteien erhält eine Lizenz zur Nutzung der Produkte der anderen Partei.

Mit dem Vergleich werden auch ein ausstehendes niederländisches Verfahren in Bezug auf ein verbundenes Gegenpatent, das seit 2014 ausgesetzt ist, und eine Reihe von Widerspruchsverfahren in mehreren Jurisdiktionen abgeschlossen, die für die Parteien noch ausstehend waren.

"Die Plattformtechnologie von Merus und die dazugehörigen Patente spiegeln die fortwährende bahnbrechende Arbeit des Unternehmens auf dem Gebiet der Erzeugung und Entwicklung bispezifischer Antikörper wider", sagte Dr. Peter B. Silverman, EVP und General Counsel von Merus. "Dieser Vergleich bestätigt die Stärke unseres Portfolios an geistigem Eigentum und unsere Fähigkeit, innovative Biclonics-Kandidaten zu entwickeln."

Beide Parteien haben zugestimmt, Einzelheiten in Bezug auf den weltweiten Vergleich, die über den Inhalt dieser Pressemitteilung hinausgehen oder nicht anderweitig aufgrund geltender Gesetzgebung offengelegt werden müssen, vertraulich zu behandeln.

Über die Rechtsstreitigkeiten zum US-Patent Nr. 8,502,018 ('018-Patent)

Im März 2014 erhob Regeneron eine Klage gegen Merus, in der behauptet wurde, dass das Unternehmen einen oder mehrere Ansprüche des US-Patents Nr. 8,502,018 ('018-Patent) mit dem Titel "Methods of Modifying Eukaryotic Cells" (Methoden zur Modifikation von eukaryotischen Zellen) verletzt haben solle. Merus reichte Gegenklagen ein und beantragte unter anderem ein Feststellungsurteil dazu, dass Merus das '018-Patent nicht verletzt habe und dass das '018-Patent ungültig gewesen sei, sowie ein Feststellungsurteil dazu, dass das '018-Patent auf der Grundlage, dass es durch unbilliges Verhalten erworben wurde, nicht durchsetzbar sei. Merus konnte sich beim Prozessgericht gegen diese Gegenansprüche durchsetzen. Regeneron legte sich nach der Entscheidung des Bezirksgerichts über die Anspruchsauslegung darauf fest, dass das Patent nicht verletzt worden und ungültig sei. Nach einem Gerichtsverfahren im Juni 2015 gelangte das Prozessgericht zu dem Schluss, dass das '018-Patent von Regeneron nicht durchsetzbar sei. Am 27. Juli 2017 wurde dies vom US-amerikanischen Bundesberufungsgericht bestätigt. Am 26. Dezember 2017 lehnte das US-amerikanische Bundesberufungsgericht in vollständiger Besetzung den Antrag von Regeneron ab, die Angelegenheit erneut vor Gericht zu bringen, und der Oberste Gerichtshof wies den Antrag von Regeneron auf Überprüfung der Entscheidung am 1. Oktober 2018 ab, wodurch der Fall zugunsten von Merus beendet wurde.

Am 26. März 2018 entsprach das Prozessgericht dem Antrag von Merus auf Anwaltsgebühren, Sachverständigengebühren und -kosten und am 10. Juli 2018 dem Antrag von Merus auf rund 10,5 Mio. US-Dollar zuzüglich Zinsen. Regeneron legte gegen die Entscheidung Berufung beim US-amerikanischen Bundesberufungsgericht ein. Die Parteien haben sich nun darauf geeinigt, die Berufung und die Gebührenforderung als Ergebnis des Vergleichs und der Investition von Regeneron in Merus in Höhe von 15 Millionen US-Dollar zurückzuweisen.

Über Merus N.V.

Merus ist ein Unternehmen im Bereich der klinischen Immunonkologie, das unter der Bezeichnung Biclonics innovative Therapeutika aus humanen bispezifischen Antikörpern in voller Länge entwickelt. Biclonics basieren auf dem vollständigen IgG-Format und werden unter Verwendung von industriellen Standardprozessen hergestellt. In vorklinischen und klinischen Studien wurde beobachtet, dass mehrere Merkmale der Biclonics mit den Merkmalen herkömmlicher menschlicher monoklonaler Antikörper identisch sind, z. B. lange Halbwertszeit und geringe Immunogenität. Der am weitesten entwickelte bispezifische Antikörper-Produktkandidat von Merus, MCLA-128, wird in einer Kombinationsstudie der Phase II untersucht, an der zwei Patientinnengruppen mit metastasierendem Brustkrebs teilnehmen. Darüber hinaus wird MCLA-128 in einer klinischen Studie der Phase I/II für die Behandlung von Magen-, Ovarial-, Endometrium- und nicht-kleinzelligem Lungenkrebs getestet. Zu den weiteren Programmen in der Pipeline des Unternehmens gehören MCLA-117, das zurzeit in einer klinischen Studie der Phase I bei Patienten mit akuter myeloischer Leukämie untersucht wird, und MCLA-158, das in einer klinischen Studie der Phase I bei Patienten mit soliden Tumoren und einem initialen Fokus auf metastasierendem Darmkrebs untersucht wird. Im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Incyte Corporation entwickelt Merus darüber hinaus auch MCLA-145, einen vorklinischen bispezifischen Antikörper, der darauf abzielt, PD-L1 und ein nicht weiter bezeichnetes zweites immunmodulatorisches Ziel zu binden. Weitere Informationen zum Unternehmen und seinen Programmen erhalten Sie auf der Website von Merus: www.merus.nl .

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht auf Tatsachen mit historischen Fakten beziehen, sollten als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden, einschließlich der Fähigkeit von Merus, seine Biclonics-Plattform weiterzuentwickeln und innovative Biclonics-Kandidaten zu entwickeln, der Stärke des Portfolios von Merus an geistigem Eigentum und der fortwährenden, bahnbrechenden Arbeit auf dem Gebiet der Erzeugung und Entwicklung bispezifischer Antikörper.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen der Geschäftsführung. Diese Aussagen sind weder Versprechen noch Garantien und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Entwicklungen oder Erfolgen abweichen, die durch die zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert wurden. Hierzu gehören unter anderem unser Bedarf an zusätzlichen finanziellen Mitteln, die ggf. nicht verfügbar sind, so dass wir unsere Geschäfte gegebenenfalls einschränken oder Rechte an unseren Technologien oder an Biclonics und bispezifischen Antikörperkandidaten abtreten müssen; potenzielle Verzögerungen beim Erhalt der gesetzlichen Zulassung, die sich auf die Vermarktung unserer Produktkandidaten und die Erwirtschaftung von Umsätzen auswirken; das langwierige und teure Verfahren zur Entwicklung klinischer Arzneimittel mit ungewissem Ausgang; die Unvorhersehbarkeit unserer in der präklinischen Phase durchgeführten Entwicklungsbemühungen, marktfähige Arzneimittel zu entwickeln; mögliche Verzögerungen bei der Aufnahme von Patienten, was den Erhalt der benötigten gesetzlichen Zulassungen negativ beeinflussen könnte; unsere Abhängigkeit von Dritten bei der Durchführung unserer klinischen Studien und die ggf. nicht zufriedenstellende Leistungsfähigkeit dieser Dritten; dass wir im Rahmen unserer Zusammenarbeit mit Incyte ggf. keine geeigneten Biclonics oder bispezifischen Antikörperkandidaten identifizieren oder dass die Leistungsfähigkeit von Incyte bei unserer Zusammenarbeit ggf. nicht zufriedenstellend ist; unsere Abhängigkeit von Dritten hinsichtlich der Produktion unserer Produktkandidaten, die unsere Entwicklungs- und Vertriebsbemühungen ggf. verzögert, verhindert oder beeinträchtigt; der Schutz unserer unternehmenseigenen Technologie; dass unsere Patente möglicherweise für ungültig oder nicht durchsetzbar befunden werden, von Mitbewerbern umgangen und unsere Patentanträge möglicherweise für nicht die Vorschriften und Verordnungen der Patentierbarkeit erfüllend befunden werden; es gelingt uns möglicherweise nicht, bestehende und potenzielle Gerichtsverfahren wegen Verletzung des geistigen Eigentums Dritter zu gewinnen; und dass unsere eingetragenen oder nicht eingetragenen Markenzeichen oder Handelsnamen möglicherweise angefochten, verletzt, umgangen oder für generisch erklärt oder als gegen andere Marken verstoßend erachtet werden.

Diese und andere wichtige Faktoren, die im Abschnitt "Risk Factors" (Risikofaktoren) unseres Jahresberichts auf Formular 20-F aufgeführt sind, den das Unternehmen bei der Securities and Exchange Commission (SEC) am 30. April 2018 eingereicht hat, und unsere sonstigen bei der SEC eingereichten Berichte können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dieser Pressemitteilung genannten Ergebnissen abweichen. Solche zukunftsorientierten Aussagen geben die Einschätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wieder. Wir sind berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem bestimmten Zeitpunkt zu aktualisieren und lehnen jedwede Verpflichtung dazu ab, auch wenn sich unsere Ansichten aufgrund zukünftiger Ereignisse ändern, es sei denn, dies ist durch das geltende Gesetz vorgeschrieben. Leser sollten sich an einem Datum nach der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung nicht darauf verlassen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen unsere Ansichten widerspiegeln.